Norwegischer Verband stellt klar: BVB-Torjäger Erling Haaland reist nicht zur Nationalmannschaft

Erling Haaland musste in den vergangenen drei Partien von Borussia Dortmund wegen einer Oberschenkelverletzung zuschauen. Der norwegische Verband bestätigte am Montag, was zuvor die BVB-Verantwortlichen um Trainer Marco Rose schon deutlich gemacht hatten: Der 21-Jährige wird wegen der Blessur auch nicht zur Nationalmannschaft reisen und damit die Länderspiele in der WM-Qualifikation in der Türkei am 8. Oktober und gegen Montenegro am 11. Oktober definitiv verpassen. Bei Twitter brachte Haaland sein Bedauern über den Ausfall zum Ausdruck. „Hatte mich gefreut. Egal, viel Glück an Norwegen!“, schrieb er. Anzeige

In einer entsprechenden Mitteilung auf der Homepage des Verbandes hieß es am Montag, es habe Hoffnung bestanden, dass Haaland die Blessur rechtzeitig auskurieren würde. Letztlich sei die Entwicklung aber zu langsam verlaufen. Zudem bestehe offenbar die Gefahr von Komplikationen, wenn der Angreifer zu früh wieder ins Geschehen eingreife. Nationalmannschaftsarzt Ola Sand habe mit den BVB-Medizinern in einem "kontinuierlichen Dialog" gestanden.