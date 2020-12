Norweger Gulbrandsen will Istanbul Basaksehir zum Sieg gegen RB Leipzig schießen

Topform vor Duell mit RB wiedergefunden

Für Basaksehir hatte Gulbrandsen in der vergangenen Spielzeit in 33 Partien nur drei Tore erzielt. „Die letzte Saison war für mich persönlich nicht die erfolgreichste. Das ist nicht mein Anspruch gewesen. Ich will aber trotzdem nur nach vorne schauen“, so der gebürtiger Norweger. In den vergangenen Wochen fand er zur Topform zurück, spielte viel besser, traf fünfmal allein in den vergangenen drei Partien von Istanbul. Da kommt das Duell mit RB Leipzig gerade recht. „Ich hoffe, dass es so weitergeht und ich dem Team helfen kann“, sagt Gulbrandsen.