Norweger Johannes Thinges Bö siegt bei Biathlon-WM im Massenstart - Deutsche ohne Medaille

22.02.2020, Suedtirol Arena, Antholz, ITA, IBU Weltmeisterschaften Biathlon, Herren, 4 x 7,5 km Staffel, im Bild Johannes Thingnes Boe NOR // Johannes Thingnes Boe of Norway during men s 4 x 7,5 km Relay of IBU Biathlon World Championships 2020 at the Suedtirol Arena in Antholz, Italy on 2020/02/22. Antholz *** 22 02 2020, Suedtirol Arena, Antholz, ITA, IBU World Championships Biathlon, Men, 4 x 7,5 km Relay of IBU Biathlon World Championships 2020 at the Suedtirol Arena in Antholz, Italy on 2020 02 22 Antholz PUBLICATIONxNOTxINxAUT EPade © imago images/Eibner Europa