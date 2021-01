Bei Norwich City aussortiert - Josip Drmic liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr: "Wäre ein Traum"

Eine Karriere in der Sackgasse? Bei Norwich City befindet sich Ex-Bundesliga-Profi Josip Drmic auf dem Abstellgleis. Der Angreifer, der in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen spielte, wurde beim Premier-League-Absteiger im Sommer vom Training mit der Profimannschaft ausgeschlossen. Nach zwei Partien für die U23, in denen er sogar jeweils ein Tor erzielte, kam er auch dort nicht mehr zum Zug. Nun träumt der 28-Jährige von einer Rückkehr in die Bundesliga, wie er gegenüber der Bild erklärte. Anzeige

"Ich habe tolle Erinnerungen an die Bundesliga", sagte Drmic, der insbesondere für seinen Ex-Klub Gladbach viel Lob übrig hat. "Die Borussia ist ein richtiger Familienverein, der ewig einen Platz in meinem Herzen haben wird. Von daher wäre eine Rückkehr ein Traum." Illusionen mache sich der langjährige Bundesliga-Stürmer angesichts seiner aktuellen sportlichen Situation jedoch nicht, hält sich stattdessen alle Optionen offen. "Ich bin realistisch und sage ganz klar: Egal, ob Deutschland, England, Italien, ich will einfach nur zurück auf den Rasen, will mich wieder mit anderen messen."

Drmic sucht nach Erklärungen Eine konkrete Erklärung für seine Aussortierung hat der Offensivmann nicht. Auch Trainer Daniel Farke und Sportdirektor Stuart Webber sollen ihm keinen wirklichen Grund genannt haben. "Wahrscheinlich lag es daran, dass wir mit Norwich abgestiegen sind und mir das mit angelastet wurde", mutmaßte Drmic. Und weiter: "Die einzige Erklärung, die ich für das Verhalten des Vereins finden konnte, ist: Sie wollen mich von der Lohnliste kriegen."