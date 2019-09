Aufsteiger Norwich feiert Sensation gegen Meister ManCity - Deutscher Trainer Farke: "Die Kabine bebt"

Er hat Wort gehalten: Daniel Farke ist mit Aufsteiger Norwich City in der englischen Premier League die erste große Sensation gelungen - ein hochemotionaler Heimsieg gegen Meister Manchester City. Der deutsche Trainer schlug sein Gegenüber Pep Guardiola mit dessen eigenen Waffen: Pass-Stafetten, die nach 30 Stationen im ManCity-Tor landen, blitzschnelles Pressing nach Ballverlust und ein wacher Geist. Am Ende stand die Carrow Road Kopf - und ein 3:2 für den Underdog auf der Anzeigetafel.

Guardiola blieb so die Rolle des Gratulanten. Dabei hatte vor dem Anpfiff alles so ausgesehen, als wäre das Spiel in East Anglia ein Spaziergang für den Meister. Norwich fehlten zahlreiche Spieler angeschlagen (darunter die früheren Bundesliga-Profis Mario Vrancic, Timm Klose und Onel Hernandez), die Neulinge kämpften angesichts von internationalen No-Names wie Marco Stiepermann oder Teemu Pukki ohnehin mit vermeintlich stumpfen Waffen. ManCity war zwar ohne Leroy Sané und Aymeric Laporte zum Aufsteiger gereist, hatte aber ansonsten alle Stars an Deck. Trotz knapp 70 Prozent Ballbesitz wollte aber kaum etwas gelingen. Norwich kaufte ManCity den Schneid ab. "Gegen eines der besten Teams der Welt trotz unserer Verletzungssituation zu gewinnen, ist überragend", sagte Farke.