Norwich-Trainer Farke: Deutsches Duell mit Klopp und Liverpool ist "business as usual"

Premier-League-Trainer Daniel Farke rechnet vorerst nicht mit einem Wechsel in die Bundesliga. „Wenn man auf dem Niveau arbeitet, kann man nichts ausschließen“, sagte der 42-Jährige im Interview der Sport Bild. Er habe sich aber „ganz bewusst entschieden“, seinen Vertrag beim Aufsteiger Norwich City bis 2022 zu verlängern. „Die Premier League ist nun mal die beste Liga der Welt. Auch die Art und Weise , wie in England die Trainer gesehen werden, ist angenehm. Es ist die hohe Wertschätzung, die einem zuteil wird.“

Farke hatte vor seinem Wechsel nach England unter anderem die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund betreut. Im Sommer 2017 übernahm er Norwich City als Coach. Die Canaries bestreiten das Auftaktspiel in die neue Saison der Premier League am Freitag bei Jürgen Klopps FC Liverpool.

Daniel Farke hat Norwich City in die Premier League geführt. An Bord sind zahlreiche Deutsche und Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit. Der SPORT BUZZER zeigt die Bundesliga-Importe der „Canaries“ in der Galerie. ©

„Die Partie wird weltweit übertragen, es liegt ein großer Fokus drauf. Man könnte sich sicher leichtere Auftaktspiele wünschen - und gegen Liverpool an einem anderen Termin spielen“, sagte Farke. „Aber unsere Jungs werden nicht zusammenbrechen, weil wir an der Anfield Road spielen und Jürgen Klopp die Hand schütteln. Das Spiel ist business as usual.“

Die Wertschätzung dem Trainerberuf gegenüber sei in Deutschland geringer als in England - auch deshalb kommt ein Wechsel für Farke zumindest aktuell nicht in Frage. In der Bundesliga habe er das Gefühl, betonte Farke im Mai, "dass viele Personen aus dem Geschäft und der Öffentlichkeit darauf warten, dass ein Trainer nicht erfolgreich ist und abstürzt". In England dagegen sei das Klima ein anderes, man begegne sich mit mehr Respekt.