Farke steigt mit Norwich als Meister in die Premier League auf - Playoffs stehen fest

Der letzte reguläre Spieltag der englischen zweiten Liga hält für gewöhnlich großes Drama bereit - so auch in diesem Jahr. Nachdem mit Norwich City und seinem deutschen Trainer Daniel Farke und Sheffield United bereits vor dem Spieltag als Aufsteiger in die Premier League feststanden, ist nun auch die Meisterfrage geklärt: Norwich und Farke, der in einem Interview mit dem SPORTBUZZER in der vergangenen Woche ausführlich über den Aufstieg sprach, setzen sich nach einem 2:1-Sieg gegen Aston Villa die Krone auf - nach 46 Spieltagen haben die "Canaries" nun 94 Punkte auf dem Konto.

Die Tore für Norwich erzielten Championship-Torschützenkönig Teemu Pukki (7., früher beim FC Schalke 04) und der frühere Darmstädter Mario Vrancic in der 86. Minute. Sheffield hätte mit einem Sieg gegen Stoke City theoretisch noch an Farkes Team vorbeiziehen können, doch die Mannschaft von Trainer Chris Wilder kam nicht über ein 2:2 hinaus. Dramatischer als der Titelkampf war das Rennen um die Playoffs, in denen in den kommenden Wochen der dritte Aufsteiger ermittelt wird.

Playoffs: Leeds gegen Derby und West Brom gegen Villa

Derby County (mit Chelsea-Legende Frank Lampard als Trainer) sicherte sich mit einem dramatischen 3:1-Erfolg gegen West Bromwich den sechsten Platz in der Liga und blieben vor Middlesbrough (2:1 gegen Rotherham) - die "Rams" treffen in Hin- und Rückspiel nun auf den Tabellendritten Leeds United, der seiner Negativspirale der letzten Wochen nicht entkommen konnte und in Überzahl und in letzter Minute gegen Absteiger Ipswich verlor. Das Siegtor für Ipswich schoss der Deutsche Collin Quaner. Das Duell zwischen Leeds und Derby ist die Wiederauflage von "Spygate" - Leeds-Trainer Marcelo Bielsa hatte im Januar in einer bemerkenswerten Pressekonferenz großflächige Spionage zugegeben.

Das zweite Playoff-Halbfinale wird ein "Second-City-Derby" mit zwei Mannschaften aus Birmingham, der zweitgrößten Stadt Englands. West Bromwich bekommt es mit Aston Villa zu tun. Das Finale der beiden siegreichen Playoff-Teilnehmer, das als Duell um 90 Millionen Euro gilt, findet am 27. Mai im Londoner Wembley-Stadion statt. Im vergangenen Jahr setzte sich der FC Fulham vor 90 000 Fans mit 1:0 gegen Villa durch. Die "Cottagers" werden in der kommenden Saison ebenso wieder in der 2. Liga antreten wie Mitaufsteiger Cardiff City und Huddersfield Town.

Aus der Championship steigen neben Ipswich Town auch Rotherham United und der frühere Premier-League-Klub Bolton Wanderers ab. Die Spieler der "Trotters" waren kürzlich wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen in Streik getreten und hatten das vorletzte Spiel nicht absolviert. Die Partie wurde mit 1:0 für Gegner Brentford gewertet. Das letzte Spiel verlor Bolton ebenfalls mit 0:1 - diesmal gegen Nottingham Forest.

