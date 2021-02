Norwich-Spiele zur Entspannung: Guardiola schaut gern bei deutschem Trainer Farke zu 

"Ich habe eine gute Beziehung zum Norwich-Trainer. Wenn sie spielen, schaue ich ihnen gerne zu", so Guardiola. Farke ist mit seinem Team in der zweiten englischen Liga Tabellenführer und hat gute Chancen, wieder in die Premier League aufzusteigen. Beide sind befreundet. Guardiola erklärte, dass wenig Zeit habe, sich Spiele zur Erholung anzugucken, weil er entweder mit seinem eigenen Team beschäftigt ist oder sich auf den nächsten Gegner vorbereiten muss. Für den Rest hat er "keine Zeit". Aber für Norwich City macht der Star-Trainer eine Ausnahme.

In der Premier League steuert Guardiola in dieser Saison auf seinen dritten Meistertitel mit Manchester City zu und auch in der Champions League gehört das Team der Superstars zum ganz engen Favoritenkreis. Nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Borussia Mönchengladbach dürfte der Einzug in das Viertelfinale nur noch Formsache sein.