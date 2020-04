Nostalgie am Sonntag: Hannover 96 zeigt Aufstiegsspiel von 1998 im "Livestream"

Fußballspielen geht noch immer nicht, die Coronapandemie lässt auch bei den Profis noch keinen Spielbetrieb zu. Mitte Mai soll es für 1. und 2. Bundesliga mit Geisterspielen weitergehen, dafür müssen von der DFL aber noch die Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Ein paar sportlich ereignislose Wochen stehen also so oder so noch bevor. Hannover 96 bietet seinen Fans jetzt ein Ersatzprogramm. Am Sonntag zeigen die Roten das historische Aufstiegsspiel gegen Tennis Borussia Berlin von 1998 noch einmal in voller Länge und neu kommentiert - in einem "Livestream" quasi. Der 5:1-Erfolg im Elfmeterschießen, bei dem Jörg Sievers zum Helden avancierte, bedeutete damals nach zwei Jahren in der Regionalliga die Rückkehr in die 2. Liga. Als Co-Kommentator ist Aufstiegstrainer Reinhold Fanz mit dabei.