Nostalgie und Ostalgie bei der Weihnachtsshow der DHfK-Wasserspringer

Leipzig. Nass wurden nicht nur die Springer in der schwülen Uni-Halle, auch auf die Tränendrüse wurde gedrückt - das Publikum schwitzte in der schwülen Halle. Und als die Polizei die Olsenbande verfolgte, spritzte das Wasser meterhoch auf der Tribüne.

Unter dem Motto „(N) Ostalgie“ präsentierten die Athleten eine Show, die zahlreiche Ost-Klischees bediente und Erinnerungen weckte. Die Deko in der Halle Mainzer Straße lässt sich mit den Worten „Früher war mehr Lametta“ zusammenfassen. Weihnachtslieder und manch Hit der Sandmann-Freunde schallte aus den Lautsprechern.

Am 19. Dezember 2019 fand die Weihnachtsgala der DHfK-Wasserspringer statt. © Christian Modla

Dazu tanzten und sprangen, drehten und wirbelten die kostümierten „Pittiplatscher“ und Schnatterinchen in und um das Wasser. Ein Höhepunkt war der turnerisch-akrobatisch erstklassige Auftritt zur Filmmusik "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Besonders ostalgisch wurde es beim "Ballett der Liebe" - einem schicken Tänzchen in alten, sehr fragwürdigen und fürchterlich bunten Sportanzügen mit passend grellen Schweißbändern.

Auch die friedliche Revolution und der Mauerfall waren Teil der Show: Zum Audio "Wir sind das Volk" und dem Hasselhoff-Song "I've been looking for freedom" sprang einer der Athleten sogar symbolisch durch die Berliner Mauer.