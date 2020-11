Not-OP bei Diego Maradona: Argentiniens Fußball-Legende muss am Gehirn operiert werden

Eine Schocknachricht für Diego Maradona! Die argentinische Fußball-Legende muss sich noch am Dienstagabend einer Not-Operation unterziehen. Dies bestätigte sein Arzt. Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag wurde bei Untersuchungen ein Blutgerinsel im Gehirn entdeckt. Er liegt seit Montag im Krankenhaus .

Noch am Nachmittag hieß es, dass Maradona nach einer Einlieferung ins Krankenhaus zwar noch einen Tag dort bleiben müsse, sich aber auf dem Weg der Besserung befinde. "Er leidet unter Blutarmut und ist ein bisschen dehydriert", sagte sein Leibarzt Leopoldo Luque am Dienstag dem Fernsehsender TyC Sports. "Es geht ihm schon besser, aber wir glauben, er sollte noch einen Tag bleiben." Bei weiteren Untersuchungen wurde dann das Gerinsel am Gehirn gefunden.