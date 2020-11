Nach Notbremse gegen Union Berlin: Hoffenheim-Verteidiger Skov für ein Spiel gesperrt

Flügelspieler Robert Skov von der TSG 1899 Hoffenheim ist nach seiner Roten Karte beim 1:3 gegen den 1. FC Union Berlin für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Entscheidung des Sportgerichts am Dienstag in Frankfurt mit. Der dänische Nationalspieler fehlt den Kraichgauern damit in der Bundesligapartie am Sonntag beim VfL Wolfsburg.