Katastrophe von Notre-Dame: So reagiert die Fußballwelt - PSG geschockt, Ribéry traurig

Nach dem Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame ist das ganze Ausmaß der Zerstörung des Pariser Wahrzeichens noch ungewiss. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sagte den Wiederaufbau des berühmten Bauwerks zu und bat seine Landsleute und das Ausland um Unterstützung. Am frühen Dienstagmorgen gab es zwar keine Angaben zur Brandursache, doch gingen die Behörden zunächst von einem Unfall aus. Weltweit reagierten die Menschen mit großer Bestürzung und Trauer - der verheerende Brand setzte auch die Sportwelt in einen Schockzustand.

PSG und Kylian Mbappé drücken ihr Entsetzen aus

Der Hauptstadtklub Paris Saint-Germain meldete sich via Twitter zu Wort: "Schreckliche Bilder der Kathedrale von Notre-Dame de Paris, eines der schönsten Denkmäler unserer Stadt brannte nieder." Zugleich sprach PSG all denen Mut zu, die mobilisiert wurden, um dieses Feuer zu löschen. Auch Stürmerstar Kylian Mbappé brachte seine Gefühle mit Hilfe eines weinenden Emojis zum Ausdruck.

Auch über die Grenzen von Paris hinaus sorgte die Notre-Dame-Katastrophe für Entsetzen. Ligue-1-Klub Girondins Bordeaux richtete sich an diejenigen, "die gegen die Katastrophe kämpfen und die von dieser Tragödie betroffen sind". Die Kathedrale sei ein architektonisches Wunder, das heute Abend in Mitleidenschaft gezogen wurde. "All unsere Gedanken gehen an die Stadt Paris", lautete die Botschaft aus Bordeaux.