Australian Open 2023: Premier Scott Morrison macht Novak Djokovic Hoffnung auf Teilnahme

Australiens Premierminister Scott Morrison lässt dem serbischen Tennis-Star Novak Djokovic die Tür für eine Rückkehr ins Land vielleicht schon im nächsten Jahr offen. Dies deutete der Regierungschef am Montag in einem Interview des australischen Radiosenders 2GB an. Djokovic war das Visum von den australischen Behörden am Sonntag für drei Jahre entzogen worden. Ein Comeback des 34-Jährigen bei den Australian Open, die der Serbe schon neun Mal gewonnen hat, scheint aber bereits 2023 möglich.

Anzeige