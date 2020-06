Nach kritisierter Adria-Tour: Auch Tennis-Superstar Novak Djokovic positiv auf Coronavirus getestet

Nach der viel kritisierten Adria-Tour ist nun auch Organisator Novak Djokovic positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Nachdem wir in Belgrad angekommen sind, haben wir uns sofort testen lassen. Mein Ergebnis ist positiv, genauso wie Jelenas, während unsere Kinder negativ getestet wurden", teilte der serbische Tennis-Superstar am Dienstag in einem Statement mit. Er verspüre derzeit keine Symptome der Erkrankung. Er werde sich nun zwei Wochen in Quarantäne begeben, um sich dann erneut testen zu lassen.