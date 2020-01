Novak Djokovic nach Sieg gegen Roger Federer im Australian-Open-Endspiel

Mit einem Sieg über Roger Federer hat Titelverteidiger Novak Djokovic zum achten Mal das Finale der Australian Open erreicht. Der serbische Tennis-Topspieler gewann am Donnerstag das Halbfinale 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Damit entschied der 32-Jährige auch das erste Grand-Slam-Duell mit dem sechs Jahre älteren Schweizer nach dem Wimbledon-Endspiel im vergangenen Sommer für sich.

Djokovic setzte seine beeindruckende Bilanz bei seinem Lieblingsturnier fort. Sieben Mal stand er im Halbfinale, sieben Mal zog er nicht nur ins Endspiel ein, sondern gewann anschließend auch den Titel. Am Sonntag trifft der Weltranglisten-Zweite auf den Hamburger Alexander Zverev oder den Österreicher Dominic Thiem.

Roscoe Tanner gewann die Australian Open 1977. Es blieb der einzige Grand-Slam-Triumph des US-Amerikaners. Insgesamt konnte er in seiner Karriere 16 Titel gewinnen. ©

So wie sich Djokovic am Tag vor dem Halbfinal-Debüt von Zverev präsentierte, hat er alle Chancen, mit seinem 17. Grand-Slam-Titel näher an den Schweizer Federer heranzurücken (20). Federer startete zwar hervorragend und führte mit 5:2, doch dann ließ Djokovic seinem Dauerrivalen nur noch wenige Chancen - auch im klar gewonnenen Tiebreak. Im Finale von Wimbledon über fünf Sätze hatte der Serbe alle drei Tiebreaks für sich entschieden und Federer trotz zweier Matchbälle einen Tennis-Coup verdorben.