Tennis-Szene nach Djokovic-Skandal bei US Open schockiert - Becker: "Großer Fehler"

Die Disqualifikation des serbischen Topfavoriten Novak Djokovic eröffnet für Alexander Zverev plötzlich eine große Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Nachdem der deutsche Tennis-Star bei den US Open erstmals das Viertelfinale erreichte, sorgte der Weltranglisten-Erste in New York für einen Skandal. Weil er nach einem verlorenen Aufschlagspiel wütend einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen hatte, nahm das Turnier für Djokovic ein abruptes und unwürdiges Ende. Zverev zeigte sich perplex: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen schockiert, wenn ich ehrlich bin", sagte der 23-Jährige am Sonntag bei seiner Pressekonferenz kurz nach dem Djokovic-Skandal. "Es wird einen neuen Grand-Slam-Champion geben. Das ist das Einzige, was ich gerade weiß. Nun wird es interessant."

Der Australian-Open-Halbfinalist hatte zuvor im Achtelfinale eine souveräne Leistung gezeigt und sich gegen den jungen spanischen Außenseiter Alejandro Davidovich Fokina im Schnelldurchgang mit 6:2, 6:2, 6:1 durchgesetzt. Und in seiner Turnierhälfte ist nun auch noch Djokovic weg. Der Serbe wäre ein möglicher Halbfinal-Gegner des Deutschen gewesen, nach seinem Aus ist kein Grand-Slam-Sieger mehr im Herren-Tableau.

"Es tut mir extrem leid, dass ich ihr solch einen Stress bereitet habe. So unbeabsichtigt. So falsch", teilte Djokovic selbst in einer Stellungnahme mit. Er habe sich bei den Turnier-Veranstaltern erkundigt, die Linienrichterin fühle sich okay. Zur üblichen Pressekonferenz war der Topfavorit nach seinem Aus nicht erschienen.

Becker: "Das ist natürlich unglaublich bitter"

Der Djokovic-Eklat schockt die Tennis-Welt nachhaltig: Minutenlang diskutierte Australian-Open-Sieger Djokovic am Netz nach dem Vorfall mit dem Schiedsrichter, an seinem Aus änderte das aber nichts mehr. Er war zuvor in diesem Jahr noch unbesiegt. "Das ist natürlich unglaublich bitter. Er ist disqualifiziert worden für einen großen Fehler", sagte Tennis-Legende Boris Becker als TV-Experte bei Eurosport. Becker war in der Vergangenheit drei Jahre Trainer von Djokovic.