Corona-Debakel bei Adria-Tour: Nicht die erste Verfehlung von Tennis-Superstar Novak Djokovic

Volle Stadien, Umarmungen, Ballkinder: Adria-Tour erweckt Fassungslosigkeit

"Arroganz" und "Sorglosigkeit" gehörten noch zu den harmloseren Vorwürfen in Richtung des Capitanos, der für seine Schauserie viele Topspieler – darunter auch Alexander Zverev – zusammengetrommelt hatte. Und die er dann, genauso wie sich selbst, gewähren ließ, als gebe es überhaupt keine Pandemie. "In der Nachbetrachtung macht das, was da passiert ist, keinen guten Eindruck", sagte Andy Murray, die einstige Nummer eins der Welt. Fassungslos blickten viele auf das Treiben, auf volle Stadien, Ballkinder, die verschwitzte Handtücher umhertrugen. Und auf eine Partynacht, die verdächtig an das Treiben in der Après-Ski-Hölle von Ischgl erinnerte.

Da nützten auch die entschuldigenden Worte des Djokers nichts. "Es tut mir extrem leid für jeden individuellen Ansteckungsfall. Alles, was wir im letzten Monat gemacht haben, haben wir aus reinem Herzen und mit aufrichtigen Absichten gemacht. Unser Turnier sollte eine Botschaft der Solidarität und des Mitgefühls in die Region senden", sagte die Nummer eins der Welt am Dienstag.