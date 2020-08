Auch Superstar Novak Djokovic sagt für US Open zu - Favorit auf Titel ohne Nadal und Federer

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic hat seine Teilnahme an den US Open zugesagt. Anders als sein spanischer Rivale Rafael Nadal will der Weltranglisten-Erste beim ersten Grand-Slam-Turnier nach der Coronavirus-Zwangspause antreten und am Samstag nach New York reisen, wie er auf seiner Webseite bestätigte. „Es war keine einfache Entscheidung mit all den Hindernissen und Herausforderungen, aber die Aussicht, wieder an einem Wettbewerb teilzunehmen, reizt mich sehr“, schrieb Djokovic am Donnerstag.

Die US Open sollen trotz der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer vom 31. August bis zum 13. September stattfinden. Zuvor wird Djokovic bereits am Masters-Turnier von Cincinnati, das nach New York verlegt wurde, teilnehmen.

Djokovic ohne Federer und Nadal klarer Favorit

Nadal hatte aufgrund von Sicherheitsbedenken angesichts der anhaltenden Corona-Krise die USA-Reise abgesagt, der Schweizer Roger Federer fehlt aufgrund seiner Knie-Operationen. In Abwesenheit der anderen beiden Topstars hat Djokovic beste Aussichten, bei den US Open seinen 18. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und an seine Konkurrenten heranzurücken. Zu Beginn des Jahres hatte der 33-Jährige bei den Australian Open in Melbourne triumphiert.

