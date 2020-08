Novum in der Champions League: Halbfinale erstmals ohne Teams aus England, Spanien oder Italien

Die deutsch-französischen Festspiele in der Champions League sorgen für ein besonderes Novum. Erstmals in der Geschichte der Königsklasse stehen keine Teams aus Spanien, England oder Italien im Halbfinale. Stattdessen sind in Bayern-Gegner Olympique Lyon und RB Leipzigs Kontrahent Paris Saint-Germain zum ersten Mal gleich zwei französische Teams in der Vorschlussrunde.

Zuletzt fehlten Mannschaften aus Spanien, England und Italien komplett unter den Top Vier des Kontinents, als der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister hieß. In der Saison 1990/91 waren der spätere Sieger Roter Stern Belgrad, Olympique Marseille, Spartak Moskau und der FC Bayern München im Halbfinale.

Lyon hatte am Samstagabend überraschend den Einzug in das Halbfinale perfekt gemacht, nachdem zuvor schon Paris Saint-Germain, RB Leipzig und der FC Bayern den Schritt in die Vorschlussrunde gemacht hatten. Die Franzosen bezwangen den englischen Vizemeister Manchester City um Trainer Pep Guardiola unterm Strich verdient mit 3:1.

Das sind die größten Wunder der Champions League Die Champions League: Ein moderner Mythos, der immer wieder dramatische Geschichten schreibt. Der SPORTBUZZER hat die größten Wunder der CL-Historie in einer Bildergalerie zusammengefasst. ©