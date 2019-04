Kommentar zur Basketball-Legende Dirk Nowitzki: Ein Botschafter Deutschlands

Dirk Nowitzki wird nicht allein wegen seiner sportlichen Verdienste ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingehen. Zu sehr blieb Basketball auch in der mehr als 20-jährigen Karriere des Würzburgers in Deutschland einem Fachpublikum vorbehalten. Boris Becker und Stefanie Graf hoben Tennis zu ihrer Zeit hierzulande auf ein nie geahntes Level – Nowitzki dagegen spielte meistens , wenn es in unserer Zeitzone Nacht war. Seine großen Auftritte mit dem Nationalteam reichten nicht, um Basketball dauerhaft zum ganz großen Aufschwung zu verhelfen.

Nowitzki hat gezeigt, wie cool unser Land sein kann

Nein, Nowitzki wird ins deutsche Gedächtnis eingehen, weil er gezeigt hat, wie cool unser Land sein kann. So lässig, so unaufgeregt, so weltoffen und trotzdem so fokussiert, bodenständig und skandalfrei ist Deutschland vorher noch nicht von einem Sportler in der Welt vertreten worden.