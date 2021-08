NP-Anstoß: Schatzschneider, Ziehl und Co. sprechen am Donnerstag über 96 und Havelse

Rund läuft es aktuell weder für Hannover 96 in der 2. Liga noch für den TSV Havelse in der 3. Liga. Darüber werden die Gäste beim 135. NP-Anstoß diskutieren. Mit dabei sind unter anderen 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider, Havelse-Trainer Rüdiger Ziehl sowie Willi Kronhardt, Publikumsliebling der einzigen Havelser Zweitligamannschaft. Am Donnerstag ab 18 Uhr geht's los.