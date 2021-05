NP-Anstoß: Ab 18 Uhr sprechen Andermatt und Co. über den neuen 96-Trainer 

Der erste neue Name elektrisiert seit Montagvormittag die Fußballwelt: Jan Zimmermann wird Cheftrainer, eine mutige lokale Lösung. Wen braucht „Zimbo“ an seiner Seite? Hinter welcher Spielidee steht er? Wer kann unter ihm bleiben, auf welchen Positionen brauchen die Roten dringend Verstärkung? Und vor allem: wer wird nun Sportdirektor?

96 kann froh sein, dass diese Saison bald vorbei ist, sonst wäre das Team von Kenan Kocak wohl noch in akute Abstiegsgefahr gekommen. Ein verlorenes Jahr ist es geworden, so muss im Sommer neues Personal für den nächsten Neuanfang her, auf der Bank wie auf dem Platz.

Live dabei sein ab 18 Uhr

Selten gab es mehr zu besprechen als in dieser Umbruchphase, wir wollen genau das tun am Dienstagabend beim 132. Anstoß direkt aus der HDI-Arena. In der zum TV-Studio umgebauten Madsack-Loge werden um 18 Uhr Moderator Christoph Dannowski und 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider sitzen, aus seinem Home Office zugeschaltet ist 96-Fachmann Andreas Willeke.

Diesmal haben wir sogar zwei Top-Gäste, die ihre Meinung und ihr Fachwissen einbringen. Martin Andermatt meldet sich aus der Schweiz, der 59-Jährige war in seiner Heimat Meister, Pokalsieger und Nationalspieler, als Cheftrainer auch in Ulm und Frankfurt - und zuletzt 96-Aufsichtsrat und Chef-Berater von Martin Kind.

Vom Millerntor zugeschaltet wird einer, der weiß, wie man einkauft, gerade im Winter: Andreas Bornemann ist Geschäftsleiter Sport des FC St. Pauli, der besten Rückrundenmannschaft der zweiten Liga, am Sonntag vorletzter 96-Gegner dieser Runde. Der 49-jährige Ex-Profi des SC Freiburg hat gemeinsam mit Trainer Timo Schultz aus einem Abstiegsaspiranten ein Spitzenteam geformt.

Auf Publikum müssen wir in der Phase der Ausgangssperre weiterhin verzichten, aber Ihr könnt trotzdem live und ganz gratis von 18 bis 19 Uhr mit dabei sein. Der 132. Anstoß wird in Full-HD im Internet professionell übertragen: auf dem SPORTBUZZER richten wir einen Livestream-Artikel an. Also: Einschalten!