NP-Anstoß: Brinkmann, Surmann und Co. sprechen am Montag über die angespannte 96-Situation

Nur vier von 15 möglichen Punkten, vorletzter Platz mit dem schlechtesten Torverhältnis der Liga. So mies war Hannover 96 zuletzt vor 25 Jahren unterwegs, es droht eine Saison mit Abstiegskampf. So wird der 136. Anstoß ein Krisen-Talk, am kommenden Montag (6. September) vorm Niedersachsenhaus auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Kirchrode ist es um 18 Uhr soweit. Live zu erleben im Full-HD-Livestream auf unserer NP-Facebook-Seite.

Organisator und Moderator Christoph Dannowski hat neben dem 96-Experten Andreas Willeke und 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider einen ehemaligen „Roten“ eingeladen, der Mannschaftsgeist gelebt und in seiner 15-jährigen Profikarriere nur für drei Vereine gespielt hat: den VfL Osnabrück, den FC St. Pauli und 357-mal für Hannover 96. Seinen größten Tag erlebte Karsten Surmann am 23. Mai 1992, es war auch einer der Höhepunkte der 96-Historie. Als Kapitän führte der jetzt 61-jährige Betreiber einer Fußballschule die „Roten“ im Pokalfinale gegen Borussia Mönchengladbach auf den Rasen des Berliner Olympiastadions – und präsentierte drei Stunden später stolz den goldenen Pokal.