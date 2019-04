Kasalla bei Hannover 96? Kult-Kicker Thorsten Legat bietet Kabinenansprache an!

Kasalla in der Nordkurve? Klar: Kultspieler und -trainer Thorsten Legat war am Donnerstag Stargast beim NP-Anstoß in der Kneipe am 96-Stadion. „Ich habe es als kleiner Junge irgendwann gehört: Kasalla! Da hab ich gedacht, das ist genial. Das hab ich immer gesagt, als Spieler, Trainer und im Dschungelcamp. Das begleitet mich seit meinem sechsten Lebensjahr.“

Ein Dschungelstar in Höchstform

Kasalla hat etwas mit Krawall zu tun. Legat wurde dem gerecht. Er spannte seine Muskeln an und kam verbal sowie körperlich in Hochform. „Ich wäre für meine Vereine gestorben“, sagte er. „Ich sage es euch allen, lebt für den Verein, von er ersten Liga bis zur Kreisliga.“

Hannover 96 wirkt gerade nicht so richtig lebendig auf dem letzten Platz der Bundesligatabelle. Das 0:0 bei Hertha BSC war Pokalheld Karsten Surmann „auch zu wenig, so ein Punkt bringt uns nicht weiter.“ Der neue Vorstandsvorsitzende des Stammvereins, Sebastian Kramer, fand es auch eher „ging so“.