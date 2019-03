NP-Anstoß: 96-Legende Dieter Schatzschneider erklärt seinen Vereinsaustritt

Kein sportlicher Erfolg, Unruhe an allen Ecken und Enden. Selig fühlt sich bei Hannover 96 dieser Tage kaum einer. Daran hat auch die Woche (vermeintliche) Ruhe wegen der Länderspielpause nichts geändert. Im Gegenteil. 0:5 im Test gegen Bielefeld, Abmahnung für Dieter Schatzschneider wegen der Kritik am erfolglosen Team – nur noch mehr Baustellen.

Rosenthals Verständnis für das 0:5 in Bielefeld

Die 96-Krise ist nicht gegessen. Das Test-0:5 in Bielefeld zeigt: Es stimmt tatsächlich was nicht mit der Qualität der Mannschaft. „Fußballgott“ Carsten Linke, der gerade mit den meisten Stimmen in den Aufsichtsrat des Stammvereins gewählt wurde, hat eine klare Meinung: „Man kann so ein Spiel verlieren. Aber die Fehler, die da gemacht wurden ... Bielefeld hätte auch zehn, elf Tore schießen können.“

Ex-96-Profi Jan Rosenthal hat Verständnis für das Bielefeld-Debakel: Mit einigen Reservisten, neuer Zusammenstellung und häufig wechselnden taktischen Vorgaben „gehst du gegen ein eingespieltes Team auch mal unter. Da kannst du noch so viel wollen oder hinterhergrätschen.“ Da nutze alles Anrennen wenig, selbst wenn das auch mal so aussehe, „dass du nicht willst“. Ein 96-Bild, das bekannt vorkommt in dieser Saison.