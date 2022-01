Erneut kein Budenzauber: NP Masters 2022 kann wegen Corona nicht stattfinden

Die Lust auf Hallenfußball ist riesengroß gewesen, doch statt Budenzauber gibt’s auch in diesem Winter: Coronafrust. Schweren Herzens haben die Verantwortlichen das NP Masters 2022 supported by SPORT BUZZER absagen müssen.

Nach zwei Jahren Zwangspause sollte in der Swiss Life Hall am letzten Januar-Wochenende endlich wieder um die Hallenkrone der Region gekämpft und gezaubert werden. Und es war alles bereitet für die mittlerweile sechste Auflage des Spektakels in erstklassigem Umfeld mit Rundumbande: Das Hygienekonzept war erstellt, der Kunstrasen lag quasi schon aus – und die fünf Champions aus den Vorjahren warteten gespannt darauf, mit welchen Mannschaften sie es zu tun bekommen würden.

Und am wichtigsten: Die Resonanz auf den angepassten Modus war überwältigend: Dutzende Teams aus Hannover und dem Umland wollten in der Qualifikation am 29. Januar um die sieben freien Startplätze beim großen Finale der Top 12 am 30. Januar kämpfen – vom namhaften Oberligisten SV Ramlingen/Ehlershausen bis zum ganz jungen und in der 4. Kreisklasse beheimateten Afrikanischen SV.

Klein ärgert Groß – daraus wird zumindest in diesem Winter nichts. Und damit geht auch das Warten weiter: Wer reiht sich ein die Liste der Titelträger mit dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, TSV Barsinghausen, 1. FC Germania Egestorf/Langreder, Koldinger SV und TuS Davenstedt? Die Antwort gibt’s in einem Jahr!