"Du musst immer auf der Hut sein": Judoka Pauline Starkes Ziel heißt Olympia

Das lag wohl in der Familie. Mein Vater war auf der Matte aktiv, meine große Schwester ebenfalls. So habe ich dann mit fünf Jahren erstmals Judo probiert und als sich dann die ersten Erfolgserlebnisse eingestellt haben, bin ich auch dabei geblieben.

Wie sieht es finanziell aus?

Da komme ich ganz gut zurecht – dank der Bundeswehr und der Unterstützung durch die Sporthilfe und von Sponsoren. Für eine Profilaufbahn reicht es aber nicht.

Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele, in welchem Jahr?

Die besseren Aussichten bieten sich wahrscheinlich für 2024 in Paris. In meiner Gewichtsklasse ist die zweimalige Vize-Europameisterin Theresa Stoll derzeit die Nummer eins in Deutschland, und es darf im olympischen Turnier in Tokio in jeder Kategorie nur eine Starterin pro Nation antreten.

Aber eine Olympia-Teilnahme im Judo-Mutterland wäre doch traumhaft, oder?

Natürlich. Die Judohalle wird wahrscheinlich ausverkauft sein, das gibt eine super Atmosphäre. Ich kenne Japan, ich war schon viermal dort mit der Nationalmannschaft. Und ich habe sehr angenehme Erinnerungen an die Menschen dort, die waren sehr höflich, bescheiden und hilfsbereit.