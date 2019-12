96-Torjägerin Anna-Lena Füllkrug: "Ich habe eine Super-Fußballfamilie"

Nein, nein, auf keinen Fall. Das ist schon was anderes, ob man in der Regionalliga bei den Frauen oder in der Bundesliga bei den Männern spielt. Wir freuen uns beide total und schreiben uns immer Nachrichten, wenn der andere trifft. Aber da gibt es nicht annähernd Konkurrenzkampf.

Ich bin ein paarmal die Woche an der Uni, dann arbeite ich manchmal auch noch bei 96 in der Redaktion und habe noch meine Schule, wo ich ein bisschen hospitiere. Aber das ist alles gut unter einen Hut zu bringen. Training ist ja bei uns immer abends, das ist ja nicht so wie bei den Männern im Leistungsfußball.

Zur Person:

Anna-Lena Füllkrug ist die kleine Schwester von Ex-96-Sturmstar Niclas, der jetzt in Bremen spielt. Die 22-Jährige ist in der Regionalliga-Mannschaft der 96-Frauen mit 17 Treffern in elf Spielen die erfolgreichste Torschützin. Am achten Spieltag gelangen ihr in einem Spiel sogar sechs Treffer – statistisch braucht Anna-Lena Füllkrug 52 Minuten für einen Treffer. Die 96-Frauen stehen nach dem Aufstieg aus der Oberliga in der vergangenen Saison jetzt in der Regionalliga auf dem zweiten Platz. Abseits des Fußballplatzes studiert die Stürmerin auf Grundschullehramt für Sport und Mathe in Hildesheim und arbeitet nebenbei in der Redaktion von Hannover 96.