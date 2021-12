NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst über Rassismus-Vorfall in Duisburg: "Widerwärtig und nicht hinnehmbar"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat den rassistischen Vorfall beim Drittliga-Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück verurteilt. "Die rassistischen Anfeindungen im Duisburger Stadion sind widerwärtig und nicht hinnehmbar. Sie verhöhnen die Werte, für die der Sport steht: Teamgeist und Respekt ", sagte der CDU-Politiker am Montag.

Der Osnabrücker Profi Aaron Opoku war am Sonntag von einem Zuschauer in Duisburg angepöbelt worden. Zum ersten Mal wurde deshalb in einer der drei höchsten deutschen Profiligen eine Partie wegen eines rassistischen Vorfalls abgebrochen.