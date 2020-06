NRW-Ministerpräsident Laschet bestätigt S04-Landesbürgschaft nicht: "Wird keine Lex Schalke geben"

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) keine Entscheidung über eine Bürgschaft für den FC Schalke 04 getroffen. Er könne Berichte über öffentliche Hilfen für den finanziell angeschlagenen Bundesligisten in Höhe von 40 Millionen Euro nicht bestätigen, sagte Laschet am Dienstag auf einer Landespressekonferenz in Düsseldorf.

Das Handelsblatt hatte am Montag berichtet, dass die Landesregierung von NRW dem kriselnden Verein mit einer Bürgschaft unter die Arme greifen will. Demnach solle die finanzielle Hilfe am Mittwoch öffentlich gemacht werden. Am Mittwoch lädt Schalke 04 zu einem Mediengespräch mit Schalke-Trainer Wagner und Sportvorstand Jochen Schneider. Dabei sollen die Konsequenzen aus der abgeschlossenen Saison besprochen werden.