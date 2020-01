Vor Hertha-Spiel: Nübel vor Comeback beim FC Schalke - Schubert fehlt verletzt im Training

Das könnte David Wagner vor einer schwierigen Entscheidung bewahren! Torhüter Markus Schubert hat am Dienstagnachmittag nicht am Training des FC Schalke 04 teilnehmen können. Der 21-Jährige leide an Problemen an der Patellasehne, teilten die Schalker mit. Damit droht Schubert im Spiel am Freitagabend bei Hertha BSC (20.30 Uhr) auszufallen - und Alexander Nübel könnte sein Comeback geben.