Nübel, Cuisance und Zugänge: Bayern-Trainer Flick gibt Transfer-Update - "Brauchen gewissen Kader"

Allerdings ließ sich Flick nicht in die Karten gucken. "Wir sind sehr zufrieden mit Alexander Nübel. Er ist ein hervorragender Keeper. Aber die Entscheidung über den Kader treffe ich erst morgen", sagte er und ließ offen, ob Nübel als Nummer zwei dabei ist - oder eventuell sogar verliehen wird. Wie Sport1 berichtet, sei eine "Blitz-Leihe" noch bis zum Ende des Transferfensters denkbar. Für den 23-jährigen Keeper soll es sogar schon "reichlich Interessenten" geben.

Auch Martinez und Cuisance könnten den Verein noch verlassen. Flick geht aber davon aus, dass beide im Supercup zum Kader gehören. " Abgänge sind kein Thema. Beide haben heute trainiert ", sagte der Cheftrainer. Schließlich habe der Rekordmeister schon viel Qualität in diesem Sommer verloren, weil etwa Leihspieler wie Ivan Perisic gegangen sind und Thiago sich dem FC Liverpool angeschlossen hat. Für Flick aber genauso bedauerlich sind die Abgänge von Talenten wie Lars Lukas Mai, der an Darmstadt 98 ausgeliehen wurde. "Sie hatten ein Jahr mit uns mittrainiert und die Philosophie verinnerlicht", sagte Flick, der ihnen allerdings gönnt, woanders Spielpraxis zu sammeln.

Dies gestaltet sich bisher aber schwierig. "Hasan und ich sind uns einig", sagte Flick über Gespräche mit Vorstand Salihamidzic. "Wir wussten, dass es in dieser Saison schwierig werden würde. Auch wir können finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen, haben aber noch Zeit", so Flick. Deshalb sei er noch nicht nervös. Bis zum 5. Oktober ist allerdings auch nicht mehr so viel Zeit.