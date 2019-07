Null Bewegung bei RB Leipzigs Timo Werner: Nagelsmann plant mit dem Nationalstürmer

Leipzig. Das Gegenteil der Wunsch-Konstellation von RB Leipzig nimmt immer mehr Gestalt an. Das letzte Vertragsjahr von Timo Werner hat begonnen und der Nationalspieler noch immer kein neues Arbeitspapier unterschrieben. Der neue Trainer Julian Nagelsmann bekräftigte noch vor dem offiziellen Trainingsstart am Montag seinen Standpunkt in der Causa und plant mit dem 23-Jährigen. Die Clubbosse müssen sich deshalb vermutlich damit abfinden, dass ihnen eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro entgehen wird.