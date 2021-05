Null Spiele, aber Vertrag verlängert: RB Leipzig bindet Szoboszlai bis 2026

Leipzig. Mit dieser Vertragsverlängerung hatte wahrscheinlich niemand gerechnet. RB Leipzig hat den Kontrakt mit Dominik Szoboszlai um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Das teilte der Bundesliga-Zweite am Mittwoch mit. Kurios daran: Der 20-jährige war erst zur Mini-Winterpause von Red Bull Salzburg an die Pleiße gewechselt, absolvierte hier aber in der Rückrunde keine einzige Partie. Grund dafür war eine langwierige Schambein-Entzündung. Erst in der vergangenen Woche war er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

