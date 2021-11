Trotz Nullnummer gegen Brasilien: Messi mit Argentinien für die WM qualifiziert

Argentinien hat sich für die WM in Katar qualifiziert. Das Team um Superstar Lionel Messi kam zwar im Giganten-Duell in der Südamerika-Qualifikation gegen Brasilien nur zu einem 0:0, weil aber Ecuador mit 2:0 in Chile gewann, konnten Messi & Co. trotz des Unentschiedens vorzeitig feiern.

In einem sehr intensiven Spiel im Estadio del Bicentenario in San Juan kamen beide Mannschaften zu wenig Torchancen. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch: Die argentinische Nationalmannschaft und allen voran Messi versetzten die argentinischen Fans in der Provinz ins Fieber. Stundenlang hatten sie in den vergangenen Tagen Schlange gestanden, um eine Eintrittskarte zu ergattern; nun freuten sie sich umso mehr, Messi, der nach einer Knieverletzung spielte, live in Aktion zu sehen.