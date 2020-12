Nullnummer in Regensburg: Hannover 96 kann Sieg gegen Bochum nicht vergolden

Irgendwas ist in Regensburg immer anders als anderswo. Hannover 96 verlor hier vor einem Jahr eine Schneeballschlacht mit 0:1. Am Freitag gab dichter Nebel dem Geisterspiel eine besonders atmosphärische Note. Eine gute Partie, die letzte in der Liga für dieses Jahr, war deshalb nie wirklich in Sicht. Torszenen häuften sich erst ab der 70. Minute, als der Nebel sich langsam auflöste – das 0:0 deshalb ein faires Resultat.

96-Trainer Kenan Kocak hielt grundsätzlich an seiner Gewinner-Startelf aus dem 2:0 gegen Bochum fest. Damit kam der Kapitän Dominik Kaiser nicht an Bord. Kaiser saß auf der Bank, weil „die Jungs das gut gemacht haben, deshalb gab’s keinen Grund zu wechseln“. Tauschen musste Kocak den Linksverteidiger (Simon Falette für den verletzten Niklas Hult) und erneut den Torwart.