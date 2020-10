Lahme Nullnummer in Wolfsburg: Augsburg bleibt ungeschlagen – VfL wartet weiter auf ersten Sieg

Der FC Augsburg bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen. In Abwesenheit des erkrankten Trainers Heiko Herrlich kamen die Schwaben allerdings nicht über ein 0:0 beim VfL Wolfsburg hinaus, verpassten somit den Sprung an die Spitze der Tabelle. In einem über weite Strecken faden und chancenarmen Spiel konnte sich keine der Mannschaften ein spielerisches Übergewicht erarbeiten. Die Gastgeber aus Niedersachsen verpassten auch im dritten Spiel den erhofften ersten Saison-Sieg und stecken im hinteren Drittel der Tabelle fest. Teilweise gab es für die Leistung sogar vereinzelte Pfiffe der 4632 Fans in der Volkswagen Arena.

Der Spielverlauf ist recht schnell erzählt. Wolfsburg begann zunächst offensiver und hatte durch Weghorst die erste Chance, der FCA-Keeper Gikiewicz zu einer starken Parade zwang (7.). Auf der Gegenseite traf Gregoritsch nur das Außennetz (11.). Die vielleicht dickste Chance hatten allerdings die stark in die neue Saison gestarteten Gäste. Casteels kam gegen den allein auf ihn zulaufenden Niederlechner geschickt aus seinem Tor, zwang den Augsburger Angreifer auf die außen, von wo dieser keine Optionen mehr auf einen vernünftigen Abschluss hatte (21.). Nach 26 Minuten lag der Ball dann plötzlich im Augsburger Tor, in der Entstehung des starken Treffers von Josip Brekalo stand Weghorst in Abseits - das Tor wurde nach einem Videobeweis folgerichtig annulliert.

Im zweiten Durchgang legte erneut der VfL besser los, Gikiewicz parierte jedoch überragend gegen Mehmedi, der es aus der Strafraummitte versucht hatte (53.). In der Folge verlor die ohnehin nicht begeisternde Partie immer weiter an Niveau - auch, weil sich die Augsburger immer mehr auf die Defensivarbeit beschränkte. Erst in der Schlussphase gab es wieder größere Möglichkeiten: etwa durch Augsburgs Joker Finnbogason, der Casteels prüfte (82.) oder auf der Gegenseite, als Finnbogason einen Wolfsburger Eckball in höchster Not klären musste (90.+2). Brooks' Kopfball, abermals nach einem Eckstoß, war die letzte Chance des Spiels. Der Innenverteidiger wuchtete das Spielgerät aber knapp vorbei (90.+4). Letztlich ließen beide Mannschaften aber die nötige Torgefahr vermissen.