Nummer 10 und weniger Gehalt: Der FC Bayern und Leroy Sané nähern sich an

Nationalspieler Leroy Sané und der FC Bayern München sollen sich im Poker um einen Wechsel laut eines Berichts der Sport Bild weiter angenähert haben . Demnach soll der Flügelstürmer von Manchester City auf bis zu 30 Prozent seiner noch vor der Corona-Pause aufgerufenen Gehaltsvorstellung verzichten wollen. Laut Football Leaks soll dessen Gehalt in England bei rund neun Millionen Euro pro Saison liegen. Dennoch solle sich sein Gehalt in München deutlich erhöhen.

Zudem habe der FC Bayern dem 24-Jährigen die Rückennummer 10 in Aussicht gestellt - die legendäre Nummer von Arjen Robben. Derzeit spielt der vom FC Barcelona ausgeliehen Brasilianer Coutinho mit der Nummer. Dessen Leih-Vertrag läuft im Sommer aus. Sané steht in Manchester noch bis Ende Juni 2021 unter Vertrag.

FC Bayern will 40 Millionen Euro für Sané zahlen

Der deutsche Nationalspieler wäre eigentlich schon im vergangenen Sommer zum FC Bayern gewechselt, hätte er sich nicht im Finale des englischen Supercups zwischen seinem Klub Manchester City und dem FC Liverpool so schwer am Knie verletzt. In diesem Sommer könnte es aber nun endgültig für einen Transfer zum deutschen Rekordmeister reichen: Bereits in der Vorwoche berichtete der Kicker, dass ManCity und der FC Bayern ganz nah dran an einer Einigung über einen Sané-Wechsel.