Nummer 27 als Verbindung zum Start einer langen Torhüter-Laufbahn

Bei vielen seiner Stationen war Sven Kiontke im Tor die Nummer 1. Auf dem Rücken trug der 40-Jährige allerdings eine andere Zahl: Seit jeher ist es die 27, egal ob in Edemissen, Ölper, Peine, Lengede, Wendezelle bei Regionalligist VfV Hildesheim oder jetzt bei der Ü32 und der Ü40 des TSV Bildung Peine. Zu seiner Rückennummer hat er eine gewisse Verbindung aufgebaut, obwohl er sie einst völlig zufällig bekam.

Als Sven Kiontke zu Beginn seiner Karriere im Herrenbereich für die Amateure von Eintracht Braunschweig spielte, da trug der Keeper in der Oberliga eigentlich die 31. „Irgendwann lag dann vor dem Training in der Kabine auf meinem Platz die Hose mit der Nummer 27“, erinnert sich Kiontke, der sich damit gleich wohler fühlte. „Irgendwie hat sich die bei mir so eingebrannt, dass ich über die Jahre hinaus immer die 27 getragen habe.“