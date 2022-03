Nun doch: Pokalfinale zwischen Dresdner SC und Stuttgart wird verschoben

Dresden. Große Erleichterung am Mittwochabend bei den DSC-Volleyballerinnen , denn das Pokalfinale am Sonntag in der SAP-Arena ist abgesagt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Stattdessen bestreiten die Stuttgarterinnen nun zur gleichen Zeit das Nachhol-Punktspiel gegen Wiesbaden. Das teilten die Volleyball-Bundesliga (VBL) und der Verband (DVV) auf ihrer Website mit.

Julia Retzlaff, Geschäftsführerin Sport der VBL, erklärte: „Nur dank der kurzfristigen Kooperationsbereitschaft können wir in der Kürze der Zeit ein Ersatzspiel organisieren. Wir treffen unsere Beschlüsse hinsichtlich möglicher Spielverlegungen niemals leichtfertig, immer im engen Austausch mit allen Beteiligten und entsprechend den geltenden Regelungen. Hierbei hat die Gesundheit aller Beteiligten höchste Priorität.“ DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann sagt dazu: „Wir sind natürlich enttäuscht, dass das Pokalfinale nicht stattfinden kann. Dieses Finale in so einer großen Halle ist ein Highlight für jeden. Wir waren in allen Bereichen auf dieses besondere Erlebnis vorbereitet. Aber wir sind durch die vielen Infektionen einfach nicht mehr spielfähig. Wir werden nun alles dafür tun, dass alle so schnell wie möglich wieder gesund und fit werden“.