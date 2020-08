Nun doch: Zuschauer bei Landespokalfinale in MV erlaubt

Das Landespokalfinale in Mecklenburg-Vorpommern wird nun doch nicht ohne Zuschauer ausgetragen. Wie der Landesfußballverband (LFV) am Donnerstagvormittag mitteilte, werden 750 Tickets in den freien Verkauf gehen. Zudem werden der LFV als Veranstalter und die beiden Finalisten ein Kontingent von zusammen 30 Karten erhalten. Für das Endspiel, das am 22. August um 16.45 Uhr im Rostocker Ostseestadion angepfiffen wird, wurde ein entsprechendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Der Sieger der Begegnung qualifiziert sich für die erste Runde im DFB-Pokal 2020/21 und wird auf den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart treffen.