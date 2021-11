Nun fehlt auch noch Orban: Das ist RB Leipzigs Startelf in Brügge

Brügge. Die größte Überraschung bei RB Leipzigs Startaufstellung für das so wichtige Champions-League-Gruppenspiel beim FC Brügge (Anpfiff 21 Uhr, DAZN)? Willi Orban steht weder auf dem Rasen noch sitzt er auf der Bank. Statt dessen machte sich der Verteidiger am Mittwoch auf den Weg zurück aus Belgien nach Leipzig. Der 29-Jährige hatte sich nach SPORTBUZZER-Informationen in der Nacht unwohl gefühlt. Obwohl ein unmittelbar durchgeführter Corona-Test negativ ausfiel, wollten die RB-Verantwortlichen angesichts der aktuellen Lage im Team - Coach Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi befinden sich nach positiven Tests in Quarantäne - kein Risiko eingehen. Orban musste sich umgehend auf den Heimweg machen.