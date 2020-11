Nun ist es offiziell: Leipziger Radrennbahn wird nächstes Jahr modernisiert

Leipzig. Es war ein großer Tag für den Leipziger Radsport, der strahlende Sonnenschein in Kleinzschocher gab den passenden Rahmen. Und weil an besonderen Tagen besonderer Aufwand betrieben wird, war Jens Lehmann mal eben direkt aus dem Berliner Reichstag in seine Heimatstadt und wieder zurück gereist. Der CDU-Abgeordnete im Bundestag sowie Stadtrat und Olympiasieger hatte immer wieder zwischen Radsportlern und Stadtverwaltung vermittelt. Und seit Freitag ist nun offiziell, was der SPORTBUZZER bereits tags zuvor exklusiv vermeldet hatte: Die fast 70 Jahre alte Fahrfläche der Leipziger Radrennbahn wird nach vielen Anläufen endlich saniert.

