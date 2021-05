Nun will Dynamo Dresden auch die Kirsche auf der Torte

Dresden. Da Spitzenreiter Dynamo gegenüber dem Verfolger Hansa Rostock nicht nur zwei Punkte, sondern auch das um zwölf Treffer bessere Torverhältnis besitzt, reicht den Dresdnern an diesem Sonnabend (13.30 Uhr) beim Tabellensechsten SV Wehen Wiesbaden schon ein Unentschieden, um nach dem Zweitliga-Aufstieg auch die Drittliga-Meisterschaft klarzumachen. Der Sahnetorte noch die berühmte Kirsche hinzuzufügen, das ist das erklärte Ziel von Trainer Alexander Schmidt und seiner Mannschaft. „Jetzt wollen wir am Samstag unbedingt diesen Pokal holen“, unterstrich Schmidt auf der Online-Pressekonferenz vor der Abreise in die hessische Landeshauptstadt. Anzeige

Der Coach, der vom Verein am Donnerstag für zwei weitere Jahre verpflichtet worden war, versicherte, die Spieler würden nach der kleinen Aufstiegsfeier das letzte Saisonspiel noch einmal mit vollem Ernst in Angriff nehmen: „Alle sind ehrgeizig, alle sind heiß drauf.“ Der 52-Jährige betonte, auch am letzten Spieltag bleibe alles beim Alten: „Alle Mannschaften haben versucht, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen – egal wer das war. Vom ersten Spieltag an war es so, dass jeder gegen uns alles gegeben hat. Es gab kein leichtes Spiel. Von daher ändert sich für uns gar nichts.“

Seine Stammspieler schonte Schmidt unter der Woche. Er ließ im Sachsenpokal-Halbfinale bei Lok Leipzig auch deshalb nur die Jüngsten und Nachwuchstalente aus der A- und B-Jugend-Bundesliga ran, damit die lernen konnten, dass Männerfußball noch einmal viel schneller und körperlicher gespielt wird, als es im Nachwuchs der Fall ist.

In der Wiesbadener BRITA-Arena will Schmidt indes nur die Besten aufbieten, wenngleich er meinte: „Ich sehe keine zweite Reihe so eindeutig.“ Fakt ist aber, dass der Dynamo gegen die Elf von Trainer Rüdiger Rehm noch einmal auf Hochtouren laufen soll. Schmidt erklärte selbstbewusst: „Wir wollen unseren Stil wieder abrufen, der heißt: intensives Spiel, 90 Minuten marschieren, Zweikämpfe.“

Meisterpokal als Ziel

Was dann dabei herauskomme, das nehme man mit, so Schmidt. Im Idealfall wäre das der Drittliga-Meisterpokal, den Dynamo schon 2016 unter Trainer Uwe Neuhaus einmal gewinnen konnte. Niklas Kreuzer, Marvin Stefaniak, Marco Hartmann und Patrick Wiegers wissen seither schon, wie sich die Trophäe anfühlt; Paul Will durfte sie im vergangenen Jahr mit den Bayern-Amateuren auch schon einmal in Händen halten. Der Rest der Mannschaft möchte nun auch diese nicht jedermann vorbehaltene Erfahrung machen.

Die von Verletzungen arg gebeutelte Heimelf wird indes ihrerseits mit Macht versuchen, sich mit einem Sieg aus den Punktspielen zu verabschieden, denn die Rehm-Elf verpasste den Wiederaufstieg klar, musste zuletzt beim Halleschen FC auch eine 0:4-Klatsche einstecken.