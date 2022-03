Nur 0:0! BSG Chemie Leipzig enttäuscht bei Optik Rathenow

Rathenow/Leipzig. Kann Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost den zwölften Platz im Saison-Endspurt noch verbessern? Vielleicht sogar eine Attacke Richtung einstelliger Tabellenplatz reiten? Dazu wäre endlich mal wieder ein Auswärtssieg wichtig. Diese Chance bestand am Sonntag in Rathenow gegen eine hochmotivierte Optik-Elf, die im Abstiegskampf um jeden Zähler fightet. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Leutzsch gab es diesmal ein torloses Unentschieden.

