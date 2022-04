Nur 1:1 gegen Bergamo: Eigentor rettet offensiv unkonzentriertes RB Leipzig

Leipzig. RB Leipzig bleibt im Rennen uns Halbfinale in der Europa League. Gegen bärenstarke Gäste aus Bergamo müssen sich die Roten Bullen in einem dramatischen Match mit einem 1:1 begnügen, wollen/können das Ganze im Rückspiel regeln. Selbiges findet am kommenden Donnerstag, 18.45 Uhr, in Bergamo im Gewiss-Stadium statt und wird gewiss nicht einfach. Tore gestern: Luis Muriel trifft in der 17. Minute zum italienischen 1:0, Mario Zappacostas Eigentor bringt das 1:1 (58.).

