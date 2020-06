Nur 1:1: RB Leipzig verpasst Vorentscheidung im Kampf um die Königsklasse

Leipzig. Tabellendritter gegen Schlusslicht, Champions-League-Viertelfinalist gegen Aufsteiger, Neunmal hintereinander ohne Liga-Niederlage gegen zehnmal in Folge nicht gewonnen: Vor dem Anpfiff zwischen RB Leipzig und dem SC Paderborn waren die Rollen klar verteilt. Nach 90 Minuten konnten die Sachsen trotz mehr als 60-minütiger Führung ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden. Gegen das Ex-Team von Sportdirektor Markus Krösche reichte es in der Red-Bull-Arena nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Nach den Niederlagen von Mönchengladbach und Leverkusen hat es Leipzig im Kampf um die Champions-League-Plätze am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga verpasst, sich fünf Punkte von dem Verfolgerduo abzusetzen. Die Tore erzielten Patrik Schick nach einer sehenswerten Kombination in der 27. Minute sowie Paderborns Christian Strohdiek in der Nachspielzeit.

Sabitzer und Laimer bleiben draußen

Bei RB musste Marcel Sabitzer fünf Tage nach dem 4:2 gegen den 1. FC Köln wegen muskulären Problemen passen. Konrad Laimer saß nur auf der Bank und auch Marcel Halstenberg, der zuletzt eine Gelbrot-Sperre absaß, blieb zunächst draußen. Dafür kehrte Kevin Kampl nach überstandener Verletzung wieder in der Startformation zurück, auch Tyler Adams durfte dieses Mal von Beginn an ran. Ibrahima Konaté stand erstmals seit drei Wochen wieder im Kader.

Er beobachtete, wie sich seine Teamkollegen gegen die mutig mitspielende Gästeelf in der Anfangsviertelstunde ein Chancenplus erarbeiteten. Timo Werner (3./17.) und Christopher Nkunku (9.) vergaben die besten Gelegenheiten für den Tabellendritten. Verteidiger Dayot Upamecano sah nach einem ungeschickten Foul die gelbe Karte.

Platzverweis für Dayot Upamecano

Nachdem die Partie ein wenig vor sich hin plätscherte sorgte Patrik Schick nach 27 Minuten für den Dosenöffner. Nach einer sehenswerten Kombination über Christopher Nkunku und Timo Werner traf der Tscheche mit einem Direktschuss ins rechte Eck – sein zehntes Bundesligator im 19. Ligaspiel.

Der SCP ließ sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken, presste hoch, kombinierte weiter gut mit, war dem Gastgeber in den ersten 45 Minuten bei Ballbesitz (48 Prozent) und Passquote (82 zu 85 Prozent) fast ebenbürtig. Der Mannschaft von Steffen Baumgart spielte es in die Karten, dass Schiedsrichter Deniz Aytekin Upamecano nach Ballwegschlagen kurz vor der Halbzeit Gelbrot zeigte. Der Franzose ließ sich nach einem berechtigten Foulpfiff gegen sich zu der Undiszipliniertheit hinreißen. „Unglaublich dumm“ nannte Sky-Experte Dietmar Hamann die Aktion in der Pausenanalyse. RBL ging personell dezimiert, aber mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Patrik Schick muss zur Pause vom Platz

Zum Wiederbeginn schickte Trainer Julian Nagelsmann Marcel Halstenberg für Patrik Schick auf den Rasen und stellte auf eine Dreierkette um. Werner war zwei Tage nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Chelsea nun die einzige Spitze. In den Anfangsminuten übernahm Paderborn die Kontrolle, die erste große Chance in Hälfte zwei spielte sich aber Leipzig heraus. SCP-Schlussmann Leopold Zingerle klärte einen harten Schuss von Dani Olmo ins linke Eck nur mit Mühe (60.). Der quirlige Werner schob den Ball aus spitzem Winkel nach einem Patzer der Paderborner Hintermannschaft neben das leere Tor (67.). Auf der Gegenseite vergab Christopher Antwi-Adjei die bis dato größte SCP-Chance und drosch den Ball freistehend vor Peter Gulacsi knapp am Kasten vorbei.

Erneutes Gegentor für RB nach Eckball

Leipzig stand auch in Unterzahl in der Defensive gegen einen ideenlosen Gegner weitgehend sicher, leistete sich in der Nachspielzeit aber einen kapitalen Bock und kassierte erneut ein Tor nach einem Eckball – schon das dritte Mal nach der Corona-Pause. Christian Strohdiek war in der Nachspielzeit nach einem Abpraller von Peter Gulacsi zur Stelle. Am Freitag (20.30 Uhr) gastiert RB bei der TSG Hoffenheim.