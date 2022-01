Nur 1000 Tickets für Heimspiele von RB Leipzig: So läuft die Vergabe ab

Leipzig. Die Social-Media-Kanäle von RB Leipzig werden dieser Tage mit den Nachrichten diverser Bittsteller geflutet. Die Nachfrage nach den wenigen Tickets für die kommenden Heimspiele des Fußball-Bundesligisten ist riesig. Lediglich 1000 Fans dürfen zu den Partien gegen Hansa Rostock im DFB-Pokal (Mittwoch, 18.30 Uhr) und dem Bundesligaduell mit dem VfL Wolfsburg (23. Januar, 15.30 Uhr) in die Red Bull Arena. Die Begeisterung über die Zuschauerrückkehr in Miniatur-Ausgabe bei den Roten Bullen blieb aus - sie hatten sich von der neuen Corona-Schutz-Verordnung weitreichendere Lockerungen gewünscht .

Entsprechend leer werden also die gigantischen Tribünen im Wohnzimmer der Roten Bullen bleiben und nur ein paar ausgewählte Glückspilze werden in den Live-Genuss der beiden Fußballspiele kommen. Die ersten 500 Tickets gehen an die treuen Sponsoren des Bundesligisten. Von den gut 1700 VIPs der Leipziger kommen also immerhin rund ein Drittel ins Rund. Bei der Vergabe der restlichen 500 Karten setzen die Sachsen auf eine Lotterie. In den Lostopf kommen aber ausschließlich Dauerkartenbesitzer. Wer also weder zur Hospitality-Kundschaft noch zu den Stammgästen der Bullen zählt, hat vorerst keine Chance auf ein Fußball-Erlebnis.