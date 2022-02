Nur 2:2 gegen defensives Real Sociedad: RB Leipzig wahrt Chance auf Achtelfinale der Europa League

Leipzig. Die Älteren werden sich erinnern: Das bis dato letzte RB-Spiel in der Europa League fand am 13. Dezember 2018 in Leipzig statt, endete mit einem 1:1 (ja, dröge) gegen Rosenborg Trondheim (ja, Norwegen) und dem Ausscheiden (ja, peinlich). Die Roten Bullen hatten dem Wettbewerb keine Bedeutung beigemessen, mussten sich ob dieser „Wir-sind-zu-Höherem-berufen“-Haltung einiges anhören. Anzeige

Zeiten und Ansprüche ändern sich, der frühere Uefa-Cup ist überall - auch am geerdeten Cottaweg - heiß begehrt. Folge: Es wird donnerstagsabends der erste, nicht der zweite Anzug aufgebügelt. Und so ist es umkämpft, das Playoff-Hinspiel-Match zwischen RB, dem Vierten der Bundesliga, und San Sebastian, dem Sechsten der spanischen La Liga. Das Team von Domenico Tedesco fährt vor 21113 Fans (255 aus Spanien) mit einem 2:2 (0:1) zum Rückspiel nach San Sebastian (Donnerstag, 18.45 Uhr). Dann geht es für Sachsen und Basken ums Erreichen des Achtelfinales, das am 10. und 17. März ausgetragen wird. Tore gestern: 0:1, Robin Le Normand (8.), 1:1, Christopher Nkunku (30.), 1:2, Mikel Oyarzabal (64./Handelfmeter), 2:2, Emil Forsberg (82./Foulelfmeter). Auswärtstore zählen übrigens nur noch einfach. Die 1965 eingeführte Doppelt-Regel sollte den Gastmannschaften einen Ausgleich für Unannehmlichkeiten (lange Reise, kurze Hotelbetten) bieten.

DURCHKLICKEN: Einige Eindrücke vom Hinspiel in Leipzig Gerechtes Remis: RB Leipzig kommt gegen tief stehende Gäste von Real Sociedad nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. ©

RB schüttelt sich und kommt zu halbgaren Chancen durch Dani Olmo. Die wenigen tauglichen Angriffe perlen von defensiv in sich ruhenden und offensiv mäßig interessierten Gästen ab. Das Spiel ruht mit - und wacht auf. Angeliño flankt scharf nach innen, Nkunku köpfelt (!) zum 1:1 ein (30.). RB macht jetzt das Spiel, San Sebastian seltsamerweise nur in der Rückwärtsbewegung mit. Ausnahme: Kurz vor der Halbzeit muss Adams gegen Portu retten. Pause, 1:1. ‪Ist es ein Kompliment an RB, wenn San Sebastian sonstige Gepflogenheiten (Gegenpressing, Ballbesitz) über Bord wirft und sich mit Nadelstichen begnügt?

Wiederbeginn. Henrichs kommt für Adams. Klostermann rückt nach innen, Henrichs auf die rechte Seite. RB drückt und San Sebastian bekommt einen Elfmeter geschenkt. Gvardiol reißt nach einer Ecke unmotiviert die Hand hoch, Penalty. Den verwandelt Mikel Oyarzabal zum 2:1 für die Spanier (64.). Verkehrte Welt. Der eingewechselte Emil Forsberg hat das 2:2 auf dem Fuß, Nkunku legt sich allein auf weiter Flur den Ball zu weit vor. Tedesco geht all in, Dominik Szoboszlai und Yussuf Poulsen kommen. Szoboszlais erste Aktion mündet in einem Elfer, der Mister Europacup Forsberg zum verdienten 2:2 verwandelt (82.). RB bleibt am Drücker, Silva schießt ein Abseitstor, Benny Henrichs scheitert aus Nahdistanz am Torhüter. Dann ist es vorbei. Ja, da war mehr drin. Nächster Halt: Sonntag, 19.30 Uhr, bei Hertha BSC. Die Alte Dame wirkt aktuell zerzaust. Heißt? Nichts.

Die Statistik zum Spiel: